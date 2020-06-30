الذهب يتجاوز 1800 دولار.. ومكاسب قوية للأسهم الأوروبية

قفزت الأسعار الفورية لمعدن الذهب النفيس لتتجاوز العقود الآجلة حاجز 1800 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ 2011.

وأغلقت سوق الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف الثلاثاء، لكنها سجلت أفضل أداء فصلي منذ مارس آذار 2015 مع مراهنة المستثمرين على انقضاء أسوأ التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

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وبعد أن ظل في المنطقة السلبية معظم الجلسة، تعافى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ليغلق مرتفعا 0.1% بدعم من مكاسب لقطاعات التكنولوجيا والتعدين والعقارات.

وساعدت قفزة في بورصة وول ستريت في رفع المعنويات مع تركيز المستثمرين على بوادر على تعاف اقتصادي رغم تسجيل بضع ولايات أميركية قفزة قياسية في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 .

وفي أوروبا كانت الصورة متباينة مع صعود المؤشر القياسي للأسهم الألمانية 0.6% بينما تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم البريطانية 0.9% بفعل بيانات أظهرت أن اقتصاد بريطانيا سجل أكبر انكماش منذ 1979 في الربع الأول من 2020 مع تقليص الأسر الإنفاق.

وينهي المؤشر ستوكس 600 الربع الثاني من العام على مكاسب قدرها 12.6%، هي أفضل أداء فصلي له منذ مارس آذار 2015، لكنه ما زال منخفضا 13.6% عن مستواه في بداية العام.