مصر.. تأجيل خطط طرح حصص من الشركات الحكومية

أعلن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أن مصر قررت تأجيل خطط طرح حصص من الشركات الحكومية بسبب أحوال السوق غير المواتية الناتجة عن فيروس كورونا.

ولم يحدد الوزير موعد استئناف برنامج الطروحات.

وكانت الحكومة المصرية تخطط لبيع حصص إضافية في أكثر من20 شركة حكومية من بنوك وشركات أسمدة لإصلاح القطاع العام وإنعاش الاقتصاد بعد سنوات من الركود.

علما أن العديد من الشركات المقرر بيع حصص فيها مدرجة في البورصة، لكن بعضها سوف يطرح لأول مرة للجمهور.

هذا ويعود المستثمرون إلى سوق الدين المحلي بعدما سحبوا 17 مليار دولار أثناء أزمة كورونا لكن السلطات قلصت توقعاتها للنمو بحدة.