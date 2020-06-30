"أميانتيت" تقدم ملف طلب تخفيض رأسمال ورفعه عبر طرح أسهم

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية تقديمها أمس، ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة، وملف على زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.



وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن تخفيض رأس المال سيكون بقيمة 144.52 مليون ريال ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 120 مليون ريال.



وقالت إن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.



وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه.