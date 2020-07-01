الدولار يترقب بيانات التصنيع والوظائف الأميركية

استقر الدولار أمام اليورو، اليوم الأربعاء، قبيل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر استمرار تعافي نشاط التصنيع والتوظيف في الولايات المتحدة من أثر الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وأصابت زيادة في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في جنوب وجنوب غربي الولايات المتحدة بعض المتعاملين بالقلق، لكن معظم المستثمرين يراهنون على أن هذا لن يكون كافياً لعرقلة انتعاش أوسع نطاقا في الاقتصاد العالمي.

وقال شوسوكي يامادا مدير استراتيجية الصرف الأجنبي والأسهم اليابانية في ميريل لينش اليابان للأوراق المالية "الدولار سيلقى دعماً أمام الين إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأميركية إيجابية... اليورو مستقر على ما يبدو لكن هناك تساؤلات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووتيرة إعادة فتح الاقتصاد، وهو ما يعني أن اليورو قد يُقوم بأكبر من قيمته قريبا".

موضوع يهمك أظهر تقرير نشر يوم أمس الاثنين أن قطاع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة خسر أكثر من 620 ألف وظيفة، أو 18% من قوته... قطاع الطاقة النظيفة في أميركا يخسر 18% من الوظائف اقتصاد

واستقرت العملة الأوروبية الموحدة عند 1.223 مقابل الدولار و0.977 أمام الجنيه الإسترليني في أعقاب تراجع نسبته 0.9% أمس الثلاثاء.

وارتفع الين إلى 107.63 للدولار، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من الانخفاض. وبلغ الإسترليني 1.2367 دولار، متخليا بذلك عن بعض المكاسب التي حققها في اليوم السابق لمخاوف بخصوص مفاوضات بريطانيا التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

ولم يشهد سعر صرف اليوان الصيني تغيرا يذكر في التعاملات الداخلية، إذ بلغ 7.0654 للدولار بعدما خفض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أسعار إعادة الخصم وإعادة الإقراض لتقليص تكاليف التمويل للشركات الصغيرة.

وبلغ الدولار الأسترالي 0.6891 دولار أميركي في أعقاب زيادة 0.5% أمس الثلاثاء. أما الدولار النيوزيلاندي فاستقر عند 0.6443 دولار أميركي، متشبثا بمكاسبه في الجلسة السابقة.