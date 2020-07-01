الذهب يقترب من ذروة 8 أعوام مع عودة مخاوف كورونا

ارتفع الذهب قرب ذروة ثمانية أعوام، اليوم الأربعاء، إذ تعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذاً آمناً بفعل المخاوف إزاء تأثير تزايد الإصابات بفيروس كورونا في عدة دول على الاقتصاد العالمي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1783.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ أوائل اكتوبر تشرين الأول 2012 في الجلسة السابقة عند 1785.46 دولار.

وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1802.20 دولار.

موضوع يهمك رفعت غولدمان ساكس توقعاتها لأسعار الذهب، اليوم الجمعة، حيث تتوقع استمرار ارتفاع الذهب بسبب مخاوف انخفاض الدولار، وعدم... غولدمان ساكس: أسعار الذهب قد تصل لـ2000 دولار خلال عام أسواق المال

وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركتس "يظل الذهب مهيمنا كبديل للسندات وأداة تحوط عامة. العامل الرئيسي الذي يقود هذا الاتجاه في الوقت الراهن هو استمرار وجود درجة عالية من الضبابية بشأن توقعات النمو العالمية مستقبلا".

وتابع "علاوة على ذلك، ففي حين زادت توقعات التضخم قليلا تراهن الأسواق على أن يواصل واضعو السياسات بذل قصارى جهدهم لكبح العائدات لتحفيز الاقتصادات ودعم الأوضاع المالية".

وألقى تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بظلال من الشك على آمال تعافي اقتصادي أسرع ما أدى لتدفق الأموال على الملاذات الآمنة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.7% إلى 1915.90 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1% إلى 824.54 دولار وكسبت الفضة 0.6 إلى 18.24 دولار.