سهم تسلا ينتزع عرش السيارات من تويوتا العالمية

للمرة الأولى منذ بدء صناعة السيارات قبل 130 عاما، تربع سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا على عرش القطاع من حيث القيمة السوقية 207 مليارات دولار مقارنة مع 202 مليار دولار لشركة تويوتا.

لكن هذا التغيير على مستوى القيمة السوقية للأسهم لا يشبه بشيء أرقام الإنتاج، فشركة تسلا لم تنتج أكثر من 103 آلاف مركبة في الربع الأول من العام الحالي، أي نحو 4% فقط من إنتاج تويوتا البالغ 2.4 مليون سيارة في الفصل نفسه.

وسجلت هذه المكاسب خلال جلسة بورصة وول ستريت اليوم الأربعاء.

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كما سجل سهم تسلا مكاسب 170% منذ بداية العام الحالي.

وفتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع في الوقت الذي تطغى فيه آمال متزايدة في لقاح لكوفيد-19 على مخاوف من جولة توقف جديدة محتملة لوقف الأنشطة بعد زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا بالبلاد.

وقالت شركة فايرز وشركة بيونتك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، إن اللقاح الذي طوراه أثبت قدرة وخلصت المراحل الأولية من التجارب على البشر إلى صلاحيته.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 66.50 نقطة بما يعادل 0.26% ليصل إلى 25879.38 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.63 نقطة أو 0.18% مسجلا 3105.92 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 4.91 نقطة أو 0.05% إلى 10063.67 نقطة.