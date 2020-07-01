قفزة بتدفقات الأسواق الناشئة إلى 32 مليار دولار

قال معهد التمويل الدولي، الأربعاء، إن تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة قفزت إلى 32.1 مليار دولار في يونيو/حزيران من 3.5 مليار دولار في مايو/أيار، أغلبها في الأوراق المالية للدين.

وأظهرت بيانات أن تدفقات الدين شكلت 23.5 مليار دولار من الإجمالي، في حين استقطبت الأسهم الصينية حوالي 6.1 مليار دولار. وارتدت الأسهم خارج الصين عن مسار النزوح لتسجل تدفقات بقيمة 3.4 مليار دولار.

وقال التقرير إن إصدار الديون زاد بشكل كبير في الربع الثاني من العام، وإنه الآن أعلى من المتوسط للأعوام القليلة الماضية.

وقال المعهد :"نعتبر هذا التحول في المعنويات إيجابيا، إذ يبرز خفضا كبيرا للتقييمات في الكثير من المواضع، وهو ما يعني أن النتائج الاقتصادية السلبية والنمو الضعيف مغالى فيهما".