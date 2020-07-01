مكاسب الربع الثاني تمحو الخسائر الثقيلة ببورصة مصر

تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب كبيرة خلال الربع الثاني من العام الحالي، ساهمت في تقليص الخسائر الثقيلة التي تكبدتها الأسهم المدرجة خلال الربع الأول.

وفقاً لبيانات البورصة المصرية، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" خلال الربع الثاني من العام 2020 بنسبة 12.2% لينهي التداولات عند مستوى 10764 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 45.86% ليغلق عند مستوى 1538 نقطة. وسجل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" ارتفاعاً بنحو 37.5% مغلقًا عند مستوى 2245 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 13.41% مغلقًا عند مستوى 12570 نقطة. وأيضاً، ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 9.20% ليغلق عند مستوى 749.16 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنحو 55.6 مليار جنيه خلال جلسات الربع الثاني، ليغلق عند مستوى 590 مليار جنيه بنسبة نمو تبلغ نحو 10.4%.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 275.5 مليار جنيه إلى 307.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 11.7%. كما ارتفع رأس المال السوقي لأسهم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 163 مليار جنيه إلى 180.4 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 10.7%.

وأيضاً، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً من 438.5 مليار جنيه إلى 488.2 مليار جنيه بنسبة نمو 11.3%. كما صعد رأس المال السوقي لأسهم بورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 7.7%.

وأشارت البيانات إلى تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني إلى 170.2 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 20.5 مليار ورقة منفذة على 1913 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت نحو 213.1 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 13.1 مليار ورقة منفذة على 1.3 مليون عملية خلال الربع الأول.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات في بورصة النيل نحو 244.5 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 212.1 مليون ورقة منفذة على 14.7 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على 37.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.62%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 39.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي بحجم تداول 10.6 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 923.7 ألف عملية. وبلغت قيمة التداول بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 16.9 مليار جنيه، بحجم تداول 7.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 717 ألف عملية. وبلغت قيمة التداول بالمؤشر الأوسع نطاقاً نحو 56.3 مليار جنيه بحجم تداول 17.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.6 مليون عملية.