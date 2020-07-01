"هيئة السوق" السعودية تعفي الشركات المدرجة من الرسوم

أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، قراره بالموافقة على إعفاء الشركات المدرجة من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة لمدة عام تبدأ من نهاية شهر يونيو 2020 عند تقديم طلب تسجيل الأسهم، ودراسة طلب تسجيل الأسهم، وتسجيل الأسهم وذلك لطلبات تسجيل وطرح أسهم جديدة من فئة أسهم سبق إدراجها من خلال زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية أو تحويل الديون.

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وأصدر مجلس الهيئة قراره باستمرار إعفاء المُصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحاً عاماً من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات دين، وعند دراسة طلب تسجيل أدوات الدين، وعند تسجيل أدوات الدين وذلك حتى نهاية عام 2025.

وتأتي هذه الخطوة دعما من هيئة السوق المالية في تخفيف الآثار الاقتصادية الناشئة من جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي سبق أن أعلنت عنها لمساعدة المشاركين في السوق المالية في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وسعياً منها إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية، وتحقيقاً لدور السوق المالية في تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وكافة المشاركين فيه.