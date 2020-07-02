الذهب ينزل من ذروة 8 أعوام بعد بيانات أميركية إيجابية

هبطت أسعار الذهب من أعلى مستوى في حوالي ثمانية أعوام اليوم الخميس، بعد بيانات إيجابية بشأن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وتزايد الآمال بلقاح مضاد لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1766.79 دولار للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2012 أمس الأربعاء عند 1788.96 دولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1776.80 دولار.

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وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس "الموقف العام الموالي للنمو في الأسواق هو سبب أننا نشهد القليل من الضغط على الذهب" مضيفا أن تحركات السوق تعكس الشد والجذب بين المخاوف من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وآمال التوصل إلى لقاح من المرض وبيانات أميركية إيجابية.

وتعافى نشاط قطاع التصنيع في أميركا في يونيو، مسجلاً أعلى مستوى في أكثر من عام، وهو ما عزز سوق الأسهم إلى جانب آمال بلقاح تطوره فايزر وبيونتك للتكنولوجيا الحيوية أظهر فرصا للنجاح في المراحل الأولية من التجارب على البشر.

وسجل الذهب مكاسب بأكثر من 13% في الربع الثاني من العام، بسبب مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا وقيام بنوك مركزية كبرى حول العالم بضخ إنفاق تحفيزي ضخم والإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.4% إلى 17.88 دولار للأونصة بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ أواخر فبراير.

وانخفض البلاديوم 1.2% إلى 1906.10 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.9% إلى 809.00 دولارات للأونصة.

وأجرت العربية مقابلة مع رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group رائد الخضر للحديث حول أداء الأسواق المالية العالمية وأسواق المعادن والعملات.