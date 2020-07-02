زيادة الأسهم الكويتية على MSCI إلى 19

نشرت مجموعة "أي إف جي هيرمس" قائمة مبدئية للشركات المدرجة في بورصة الكويت المرشحة للإدراج على مؤشر MSCI في نوفمبر المقبل، فيما ستبلغ التدفقات الإجمالية المتوقعة 2.88 مليار دولار.

وتوقعت المجموعة زيادة تلك القيمة بواقع 46.1 مليون دولار، لترتفع قيمة التدفقات الأجنبية إلى 2.93 مليار دولار، في حال انضمام بنك برقان وشركة صناعة الكيماويات البترولية "القرين" إلى القائمة، وفقا لما نقلتة "القبس الكويتية".

وأشارت إلى أن إدراج سهم "برقان" محتمل في حالة استيفاء نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول قبل آخر 10 أيام عمل من شهر أكتوبر المقبل، مقدرة التدفقات المتوقعة للسهم بـ 40 مليون دولار، مقابل 6.1 مليون دولار لسهم "القرين".

وتضم القائمة المبدئية حالياً 17 سهماً بينها 7 أسهم ستضاف بشكل أساسي، مقابل 10 كاختيار إضافي، علماً أن القائمة قد ترتفع إلى 19 سهماً، في حال إضافة سهمي "برقان" و"المتكاملة".

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ويتصدر قائمة الأسهم الأكثر استقطاباً للتدفقات النقدية بنك الكويت الوطني بقيمة 1.4 مليار دولار، يليه "بيتك" بـ 662 مليون ثم "زين" بـ 313 مليونا و"بوبيان" 144 مليونا و"اجيليتي" 174 مليونا و"المباني" 95 مليونا و"الخليج" 80 مليون دولار.

يذكر أن التوقعات السابقة عقب قرار ترقية بورصة الكويت كانت بتدفقات إجمالية تصل إلى 7 مليارات دولار نصفها من الصناديق الخاملة المتابعة لمؤشر "مورغان ستانلي" والنصف الآخر من الصناديق النشطة، علماً أن وزن الكويت على المؤشر المعلن حينها كان 0.69%.