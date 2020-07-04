الأرجنتين تسعى لهيكلة ديون خارجية بـ 65 مليار دولار

قال مصدر حكومي إن حكومة الأرجنتين تعتزم تقديم عرض إعادة هيكلة ديون جديد إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية خلال الأيام المقبلة، بحسب "رويترز".

تحاول الأرجنتين تجنب مواجهة قانونية فوضوية مع دائنيها من خلال إبرام اتفاق لإعادة هيكلة ديون خارجية بنحو 65 مليار دولار.

وفي مايو الماضي، أرجأت الأرجنتين تسديد مبلغ 9.8 مليار دولار من قيمة الدين العام إلى العام 2021.

جاء القرار في خضم أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت على اقتصادها المأزوم أصلا.

وكان يفترض بالحكومة الأرجنتينية أن تسدد المبلغ قبل 31 ديسمبر 2020.