الإمارات: أسهم متعثرة لم تعد للتداول في الفئة الثانية

مازال السلطات الإماراتية توقف التداول على بعض الشركات المتعثرة، بالرغم من بدء التداول في شاشة الفئة الثانية التي تضم الشركات المتعثرة.

كان من المفترض أن تشمل الشاشة ب التي تضم الشركات المتعثرة شركات موقوفة عن التداول مثل دريك أند سكل وماركة والخليجية للاستثمارات العامة والفردوس القابضة لكن الهيئة قررت استمرار تعليق التداول على هذه الأسهم إلى حين استيفائها لمتطلبات الإفصاح.

وتم تداول أسهم شركات أملاك للتمويل و DXB ENTERTAINTMENTوإثمار تحت الشاشة الثانية ابتداء من اليوم.

وتضم قائمة الشركات المتعثرة في سوق الإمارات:

شركة دريك آند سكل

موقوفة عن التداول منذ نوفمبر 2018

خسائر متراكمة 5 مليارات درهم

رأسمالها مليار درهم

شركة دي إكس بي إنترتينمنتس



خسائر متراكمة 5.1 مليار درهم

تمثل 65% من رأسمالها

شركة أملاك للتمويل

خسائر متراكمة 1.7 مليار درهم

تمثل 119% من رأسمالها

شركة ماركة

خسائر متراكمة 745 مليون درهم

عموميتها وافقت على عدم استمراريتها

السهم موقوف عن التداول منذ 2018

بنك الاستثمار

خسائر متراكمة 2.2 مليار درهم

تمثل 70% من رأسماله

موقوف عن التداول منذ 2019

الخزنة للتأمين

خسائر متراكمة 393 مليون درهم

تمثل 94% من رأسمالها

موقوفة عن التدوال

الخليجية للاستثمارات العامة

خسائر متراكمة 1.7 مليار درهم

تمثل 97% من رأسمالها

موقوفة عن التداول

الفردوس القابضة

خسائر متراكمة 34 مليون درهم

موقوفة عن التداول منذ 2011

الإمارات للمرطبات

خسائر متراكمة 16.4 مليون درهم

تمثل 55% من رأسمالها

يونيكاي للأغذية

خسائر متراكمة 19.1 مليون درهم

تمثل 59% من رأسمالها

آن ديجيتال سيرفسس

خسائر متراكمة 61.7 مليون درهم

تمثل 70% من رأسمالها

المدينة للتمويل

خسائر متراكمة 28.7 مليون درهم

تمثل 70% من رأسمال الشركة

شركة الاستشارات المالية الدولية

خسائر متراكمة 15.1 مليون دينار كويتي

تمثل 57% من رأسمال الشركة.