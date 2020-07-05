الإمارات: الشراء بالهامش لا يسري على هذه الشركات

قال عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهدف من المنصة الثانية في سوقي دبي وأبوظبي هو معالجة ثغرة الشركات الموقوفة لأكثر من 6 أشهر، بجانب ضم الشركات التي حققت خسائر أكثر من 50% من رأسمالها.

وبدأ اليوم في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية بالإمارات التداول على 14 سهماً بعد نقلها إلى شاشة الفئة الثانية في أسواق المال المحلية، ليتم تداولها بشكل منفصل عن السوق الرئيسي، بدءاً من يوم الأربعاء القادم، لإتاحة الفرصة للمستثمرين لاتخاذ قرار بشأن استثماراتهم في الشركات المتعثرة مع اتخاذ ضمانات كافية لحمايتهم.

وبمقتضى القرار تضم شاشة الفئة الثانية الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها بناءً على آخر بيانات مالية سنوية مدققة للشركة، بالإضافة إلى الشركات التي بلغت مدة تعليق إدراج أسهمها 6 أشهر فأكثر، كما سيتم وضع هذه الشركات على قائمة المتابعة watch list لتقييم مدى التزامها بمتطلبات الإدراج والإفصاح.

موضوع يهمك يبدأ اليوم في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية بالإمارات التداول على 14 سهماً بعد نقلها إلى شاشة الفئة الثانية في... الإمارات: بدء التداول على أسهم 14 شركة بـ "الفئة الثانية" اليوم أسواق المال

وأضاف الزعابي في تصريحات لـ "قناة العربية" أن هناك لجنة تعمل مع هذه الشركات متعلقة بمخاطر الاستثمار، وبالتالي عندما يتم تقليص الخسائر يتم أتوماتيكيا عن طريق السوق نقل أسهم الشركة إلى المنصة الأولى الرئيسية.

وأوضح أن آليات التداول في الفئة الثانية ينطبق عليها نفس شروط التداول في الفئة الأولى.

وأشار إلى أن الشركات التي كانت موقوفة والتي جرى إعادة التداول عليها، لا يتم السماح بالتمويل بالهامش، أو التمويل بضمان أسهمها، موضحاً أن المنصة الجديدة ستكون وسيلة لتخارج المستثمرين، وذلك بالنسبة للشركات الموقوفة والتي جرى إعادة التداول عليها.

وطلبت الهيئة من شركات الوساطة بوضع نظام (يدوي/‏‏ إلكتروني) يسمح للمستثمر الراغب في شراء أسهم هذه الشركات بتوقيع أو تسليم إقرار يفيد بأنه اطلع على إفصاحات الشركة التي يعتزم شراء أسهمها واطلع على آخر البيانات المالية المفصح عنها، وأنه مدرك مدى خطورة الاستثمار في أسهم الشركة ويتحمل المخاطر.