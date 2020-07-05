صعود مؤشر الأسهم السعودية 1% قرب 7400 نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" جلسة الأحد، مرتفعاً 1.04% إلى 7388 نقطة بتداولات فاقت قيمتها 5.5 مليار ريال.

وتراجع سهم أرامكو السعودية 0.3% إلى 32.8 ريال بتداولات إجمالية بلغت قيمتها 130.4 مليون ريال.

وقال رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد في مقابلة "العربية" إن نتائج شركة المراعي السعودية تعكس نمواً نسبته 60% في صافي ربحية قطاع الدواجن و30% نمواً في قطاع المخبوزات.

موضوع يهمك أعلنت شركة الراجحي المالية توقعاتها لنتائج الشركات السعودية في الربع الثاني من 2020، عبر تقرير صدر اليوم الأحد، يرى أن... توقعات "الراجحي المالية" لنتائج الشركات السعودية بالربع الثاني أبحاث

واعتبر أن هذه الأرقام تأتي دليلاً على أن جائحة كورونا تركت آثاراً إيجابية على قطاع الأغذية مع ارتفاع الطلب. وأضاف أن المراعي تبني خبرتها في قطاع الدواجن، الذي يعد قطاعا كبيرا ومهما.

واعتبر أن خطط الشركة بدأت تعطي ثمارها.

وبشأن دمج الأبراج في قطاع الاتصالات السعودي، قال الحامد إن النية تتجه في اتفاق شركتي زين وموبايلي إلى إعطاء قطاع الأبراج إلى شركة خارجية.

واعتبر أن هذه الخطوة يأتي الهدف منها من أجل تحسين التدفقات النقدية، لشركات الاتصالات، وتوفير جزء كبير من تكاليف الفوائد على تمويل الأبراج، وأيضا إزاحة عبء التكلفة التاريخية للأبراج واستهلاكها من على كاهل شركات الاتصالات المطلوب منها تحقيق نمو ومرونة أكبر في المستقبل.

وقال إن شركات الاتصالات ستصبح مستخدماً للأبراج وتدفع رسوماً عليها بدل من تحمل تكلفتها وعبء تمويلها واستهلاكها والاستثمار فيها، وبهذا يكون من السهل التخلص من أصول غير منتجة، ويجري استخدام الأموال المستثمرة بفي الأبراج بشكل أفضل لتحسين خدمات الشركات.

وكانت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، لرفع نسبة المشاركة في أبراج الاتصالات بهدف تحقيق الكفاءة القصوى، والارتقاء بمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بدعم وإشراف من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما كانت شركة الراسم المتحدة وهي أول شركة تُقدم على الطرح العام من خلال برنامج "طموح ايليت" الداعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في السعودية، قالت إن الطرح يأتي لرفع رأسمال الشركة وإن الحصة المطروحة ستتراوح بين 20% و40%.