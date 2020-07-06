أسهم أميركا ترتفع.. وقطاع الخدمات يتعافى بقوة في يونيو

ارتفعت الأسهم الأميركية عند الفتح، اليوم الاثنين، مدعومة بآمال في تعاف تقوده الصين من التراجع الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا، في حين لم يبالِ المستثمرون بزيادة محلية في عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 طوال عطلة نهاية الأسبوع التي امتدت لعدة أيام.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 168.72 نقطة، بما يعادل 0.65%، إلى 25996.08 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 25.28 نقطة، أو 0.81%، إلى 3155.29 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 152.75، أو 1.50%، إلى 10360.38 نقطة، مسجلا ذروة جديدة.

وفي سياق متصل تعافى نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل كبير في يونيو حزيران، ليعود تقريبا إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، لكن عودة حالات الإصابة بفيروس كورونا للزيادة التي دفعت بعض المطاعم والحانات للإغلاق مجددا تهدد التعافي.

موضوع يهمك أظهرت تقديرات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، اليوم الاثنين، أن المستهلكين في منطقة اليورو عادوا بأعداد كبيرة... صعود "قياسي" لمبيعات التجزئة بمنطقة اليورو في مايو اقتصاد

وقال معهد إدارة التوريدات، اليوم الاثنين، إن مؤشره للأنشطة بخلاف الصناعات التحويلية قفز إلى قراءة عند 57.1 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط، من 45.4 في مايو أيار مواصلا التعافي من قراءة عند 41.8 في أبريل نيسان، والتي كانت الأدنى منذ مارس/آذار 2009.

تشير قراءة فوق مستوى الخمسين إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يصعد المؤشر إلى قراءة عند 48.9 في يونيو/حزيران.

وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة بقطاع الخدمات في المسح إلى قراءة عند 61.6 في يونيو/حزيران من 41.9 في الشهر السابق عليه. وكانت هناك زيادة في طلبيات التصدير، وارتفع مستوى تراكم الطلبيات.

وصعد مؤشر التوظيف بقطاع الخدمات إلى قراءة عند 43.1 الشهر الماضي من 31.8 في مايو/أيار.