أسهم اليابان تغلق عند أعلى مستوى في شهر

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، إذ دعمت مؤشرات انتعاش اقتصادي في الصين شركات الشحن البحري وإنتاج الصلب، في حين رجحت كفة إمكانية تبني مزيد من سياسات الدعم لمواصلةالتعافي أمام القلق إزاء تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الولايات الأميركية.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.83% إلى 22714.44 نقطة، ليسجل أعلى مستوى إغلاق له منذ العاشر من يونيو حزيران. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.06% إلى 1577.15 نقطة.

وقادت المكاسب الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مع تسجيل الأسهم الصينية قفزة 5% لأعلى مستوى في 5 أعوام بفضل آمال التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقفزت أسهم شركات السمسرة 3.3% وشركات الشحن البحري وصناعة الصلب، التي تتأثر بشدة بالطلب في الصين، 3.3 و2.7% على التوالي.

وارتفع سهم نيسان موتور 5.2% بعدما قالت شركة صناعة السيارات إن مبيعاتها في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، ارتفعت الشهر الماضي.