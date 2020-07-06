الأسهم الأوروبية تبدأ التعاملات على صعود بأكثر من 2%

بدأت الأسهم الأوروبية تعاملات، اليوم الاثنين، على صعود، وارتفع مؤشر "stoxx 600" بنسبة 1.69% ليصل إلى 971.36 نقطة.

وأشاعت موجة صعود بالأسواق الصينية جوا من التفاؤل إذ يعول المستثمرون على قيادة ثاني أكبر اقتصاد في العالم تعافيا من أزمة فيروس كورونا.

وصعد مؤشر فوتسي 100 البيرطاني بنسبة 2.19% إلى 6292.16 نقطة، فيما صعد مؤشر داكس بنسبة 2.33% ليصل إلى 12820.56 نقطة.

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وارتفع كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.11% ليصل إلى 5112.74 نقطة. فيما صعد مؤشرك ايبكس الإسباني بنسبة 2.85% إلي 7614.5 نقطة.

وصعدت أسهم شركتي بناء المنازل البريطانيتين تايلور ويمبي وبارات دفلوبمنتس حوالي خمسة بالمئة بعد تقارير بأن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يعتزم رفع حد للإعفاء من الضريبة العقارية، في إطار خطوات لاحتواء التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية.

وارتفع سهم سونوفا، أكبر منتج في العالم لمساعدات السمع، 5.4% بعد أن قالت الشركة إنها ستغلق بعض المتاجر وتقلص الوظائف حيث تتوقع ألا يكون تعافي نتائج النصف الأول من العام إلا جزئيا في أعقاب الجائحة.

