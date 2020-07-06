الذهب مستقر.. والأونصة تقترب بحذر من مستوى الـ1800 دولار

استقر الذهب، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تعوض فيه المخاوف المستمرة من تصاعد الإصابات بفيروس كورونا الضغط الناجم عن صعود الأسهم مع تحول الاهتمام صوب بيانات قطاع الخدمات الأميركي التي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1777.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:49 بتوقيت غرينتش. ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1784.30 دولار للأونصة، بحسب ما ورد في "رويترز".

وفي أول أربعة أيام من يوليو تموز، سجلت 15 ولاية أميركية زيادات قياسية في حالات الإصابة بكوفيد-19، مما دفع البعض لوقف خطط تخفيف إجراءات العزل. واستمرت زيادة حالات الإصابة في الهند وأستراليا والمكسيك.



ونزل البلاديوم 0.8% إلى 1907.84 دولار للأونصة، في حين زاد البلاتين 1% إلى 808.12 دولار للأونصة. وصعدت الفضة 0.5% إلى 18.13 دولار للأونصة.