اليوان يتجه صعوداً.. يقود مكاسب عملات السلع الأولية

قاد اليوان الصيني الاتجاه الصعودي لعملات السلع الأولية أمام الدولار، اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على المخاطرة في ظل تنامي التوقعات لتعاف اقتصادي في الصين.



وقفز مؤشر الأسهم الصينية القيادية لأعلى مستوى في 5 أعوام مع مراهنة المتعاملين على انتعاش في الصين، ليسجل اليوان أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ 18 مارس آذار.



وقال الخبير في كومرتس بنك هاو تشو "التعافي الاقتصاد يبدو مشجعا ويبدو مرجحا أن يستمر في حين ساهم غياب عناوين أخبار تجارية عنيفة في تهدئة قلق المستثمرين في الوقت الحالي على الأقل".



ويعود انتعاش النشاط الاقتصادي في الصين بالنفع على استراليا وأورويا اللتين تعتبر بكين أكبر شريك تجاري لهما.



وارتفع اليورو 0.5 بالمئة إلى 1.1303 دولار مسجلا ذروة أسبوعين عقب بيانات أظهرت نمو الطلب على السلع الصناعية الألمانية 10.4 % في مايو أيار، متعافيا من أكبر هبوط منذ بدء تسجيل البيانات في 1991 في الشهر السابق.



وزاد الدولار الاسترالي 0.4% إلى 0.6975 دولار أميركي عقب صعود بنسبة 1.2% الأسبوع الماضي مع تركيز السوق على اجتماع بنك الاحتياطي الاسترالي المقرر غدا الثلاثاء.



وأدى تجدد الإقبال على المخاطرة لهبوط الدولار. وتعاني العملة الأميركية بالفعل بسبب الزيادة المستمرة للإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والتي دفعت المستثمرين للحد من الانكشاف على الدولار في الأسبايع الأخيرة.



ومقابل سلة من العملات، نزل مؤشر الدولار 0.4% إلى 96.82 وهو أقل مستوى منذ الثاني من يوليو تموز.



وارتفع الجنيه الاسترليني قليلا إلى 1.2509 دولار وسط أنباء تفيد أن وزير المالية ريشي سوناك يخطط لرفع الحد الأدني لتطبيق الضريبة العقارية وخفض ضريبة القيمة المضافة لقطاع الضيافة.