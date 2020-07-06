إيرادات متوقعة 100 مليار دولار تقفز بسهم شركة شهيرة

ارتفعت أسهم تسلا خلال تعاملات اليوم بنحو 6.3%، بعد أن رفع جي بي مورغان السعر المستهدف لسهم الشركة بـ 43%.

الزيادة في السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 1500 دولار من 1050، جاء بعد أن قامت الشركة بتسليم سيارات من طراز موديل 3 وموديل Y في الربع الثاني على نحو أكبر من توقعات جي بي مورغان.

وقال البنك في مذكرة بحثية صادرة اليوم: "السعر المستهدف مبني على أساس اعتقادنا بأن إيرادات الشركة ستصبح 100 مليار دولار بحلول 2025". وحققت الشركة بنهاية العام الماضي إيرادات قيمتها 24.6 مليار دولار.

وبينما لم تظهر بيانات تسليم الشركة في الصين حتى الآن، يبدو أن الشركة تحقق نجاحا أكبر في الولايات المتحدة وأوروبا أكثر مما يعتقد جي بي مورغان.

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ولا يقتصر الأمر فقط على تسلا، بل امتد إلى منافستها شركة إن أي أو "NIO" الصينية التي يبدو أنها تكتسب مزيدا من الحصص السوقية. وارتفعت أسهم الشركة، المتداولة في الولايات المتحدة، بنحو 23%.

وقام دويتشه بنك برفع السعر المستهدف لتسلا إلى ألف دولار من 900 دولار، وأرجع ذلك إلى التسليمات الأعلى من المتوقع.

وتختلف تقييمات الشركة على نحو كبير بين بنوك الاستثمار، إذ إن هناك 9 توصيات بشراء السهم، و11 توصية بالاحتفاظ، و16 توصية بالبيع، ويصل متوسط السعر المستهدف إلى 730 دولارا للسهم، وفقا لبيانات بلوبيرغ.