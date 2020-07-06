قفزة بتداولات الأسهم السعودية فوق 7 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية "تاسي" جلسة الاثنين مرتفعًا 2.10 نقطة ليقفل عند مستوى 7390.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.2 مليار ريال.

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تأتي هذه التداولات القياسية مقارنة مع معدل يومي يتراوح عادة بين 4-5 مليارات ريال لقيمة التداول.

وصعد سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.46% إلى 32.9 ريال بتداولات يومية زادت على 313.5 مليون ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 395 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات بنيان ريت، ومعدنية، والأسماك، وجدوى ريت السعودية، والخليجية العامة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات دراية ريت، وساب للتكافل، وسليمان الحبيب، والكثيري، والمستشفى السعودي الألماني فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و4.14%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والأسماك، والجزيرة، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطا في القيمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 97.23 نقطة ليقفل عند مستوى 8147.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 257 ألف سهم تقاسمتها 1150 صفقة.