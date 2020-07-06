هذه أبرز محطات "تداول" خلال 2019

نشرت السوق المالية السعودية "تداول" تقريرها السنوي لعام 2019 الذي استعرض أبرز ما تم خلال العام، حيث شهد العام الماضي إدراج "تداول" ضمن مؤشرين عالميين للأسواق الناشئة، وهما MSCI وS&P.

كما أتمت تداول أربع مراحل من الانضمام إلى مؤشر Ftse Russell وهو ما ساهم في تضاعف أعداد المستثمرين الأجانب المؤهلين أربعة أضعاف إلى 1800 مؤسسة.

كذلك شهد العام الماضي إدراج "أرامكو" ليصبح الاكتتاب الأكبر في التاريخ.



كما شهد 5 عمليات إدراج أخرى، بقيمة إجمالية 17.5 مليار ريال.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لتداول بـ385% لتبلغ 2.4 تريليون دولار. ولتحتل تداول بذلك المركز العاشر عالميا من حيث القيمة السوقية.

كما احتلت المركز الأول من حيث نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي بين الأسواق الناشئة بنسبة 309%.

إلى ذلك، أظهرت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية، تداول ضمن المؤشر العام للسوق "تاسي" نموا بواقع 1.07 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 2 يوليو/تموز مقارنة مع الأسبوع السابق.

ووصل إجمالي قيمة أسهم الأجانب إلى 173.51 مليار ريال، مقابل 172.44 مليار ريال في الأسبوع السابق المنتهي في 25 يونيو/ حزيران.

واستقرت ملكية الأجانب عند 2.08% من الأسهم المصدرة، فيما انخفضت لـ 12.49% من الأسهم المصدرة، مقارنة مع 12.52% بالأسبوع السابق.

ودعم ارتفاع ملكية أسهم الأجانب، الزيادة في قيمة أسهم المستثمرين المؤهلين بواقع 1.2 مليار ريال، لتصل لمستوى 125.85 مليار ريال في الأسبوع الماضي، مقابل 124.65 مليار ريال في الأسبوع السابق.

فيما انخفضت ملكية المستثمرين الاستراتيجيين 315.69 مليون ريال، لتبلغ 35.27 مليار ريال (0.42% من الأسهم المصدرة)، مقابل 35.58 مليار ريال (0.43% من الأسهم المصدرة) في الأسبوع المنتهي في 25 يونيو/ حزيران.

وعلى جانب المستثمرين السعوديين، ارتفعت الأسهم المملوكة إليهم بقيمة 58.7 مليار ريال في الأسبوع المنتهي في 2 يوليو 2020.

وبلغت قيمة أسهم السعوديين 8.12 تريليون ريال، مقابل 8.06 تريليون ريال في الأسبوع السابق المنتهي في 25 يونيو.

واستقرت ملكية السعوديين عند 97.47% من الأسهم المصدرة، وارتفعت بشكل طفيف للأسهم الحرة من 85.30% إلى 85.33% بنهاية الأسبوع الماضي.

وزادت قيمة أسهم الخليجيين 621.74 مليون ريال، لتبلغ 37.52 مليار ريال، مقابل 36.9 مليار ريال في الأسبوع السابق.

واستقرت ملكية الخليجيين عند 0.45% من الأسهم المصدرة، و2.18% من الأسهم الحرة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بواقع 60.4 مليار ريال في نهاية الأسبوع الماضي، لتبلغ 8.33 تريليون ريال، مقابل 8.27 تريليون ريال في الأسبوع السابق.