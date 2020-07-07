أسهم العالم أمام قفزات الذهب والوظائف وإصابات كورونا

قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات، الثلاثاء، لتصبح على مرمى حجر من المستوى المهم 1800 دولار للأوقية (الأونصة).

وعززت قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 الآمال في مزيد من إجراءات التيسير النقدي والطلب على المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة.

وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1796.09 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2011 وبفارق دولارات عن المستوى النفسي 1800 دولار.

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وقفز التوظيف في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في مايو أيار وتراجعت تسريحات العمال مع إعادة فتح الشركات، لكن بوادر التحسن في سوق العمل عكّر صفوها قفزة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 أجبرت بعض المشاريع على الإغلاق مجددا.

وقالت وزارة العمل الأميركية الثلاثاء في تقريرها شهري إن التوظيف تسارع بمقدار 2.4 مليون وظيفة إلى 6.5 مليون وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت الحكومة الاحتفاظ بسجلات في عام 2000.

وقفز معدل التوظيف الى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4.9% ارتفاعا من 3.1% في أبريل نيسان.

ويأتي التقرير في أعقاب أنباء الجمعة بأن أكبر اقتصاد في العالم أوجد عددا قياسيا من الوظائف بلغ 4.8 مليون في يونيو حزيران.

وتتعافى الوظائف خارج القطاع الزراعي بعد هبوط تاريخي بلغ 20.787 مليون في أبريل نيسان مع تضرر سوق العمل من إغلاق الشركات في منتصف مارس آذار لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وهوت تسريحات العمال في أميركا بمقدار 5.9 مليون إلى 1.8 مليون في مايو أيار، مع تراجع معدلها إلى 1.4% من 5.9% في أبريل نيسان.

كان معدل تسريحات العمال قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 7.6% في مارس آذار.

وفي الأسواق الأوروبية، قالت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل إن بعض المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا في أوروبا قد يكون أقل وطأة مما كان يُخشى في السابق.

ونقلت صحيفة إن آر سي هاندلسبلات الثلاثاء عن شنابل قولها "صارت بعض مؤشرات المعنويات إيجابية في الآونة الأخيرة، وهو ما يشير إلى أن الركود قد يتحول لمسار أقل وطأة بعض الشيء مما كان متوقعا... لكننا بشكل عام داخل نطاق تصورنا الأساسي".

ويتوقع كل من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 8.7 بالمئة هذا العام، مع تعاف متوقع في النصف الثاني.