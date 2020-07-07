أسهم "سوفت بنك" تسجل أعلى مستوياتها في عقدين

ارتفعت أسهم مجموعة "سوفت بنك" إلى أعلى مستوياتها في عقدين، حيث عوّضت عمليات إعادة شراء الأسهم الخسائر التي تكبدتها الشركة إثر جائحة كورونا.

وارتفع سهم الشركة إلى أعلى مستوياته منذ مارس عام 2000 أي ما يزيد عن ضعف المستوى المتدني الذي وصل إليه منتصف مارس الماضي إثر انتشار الفيروس.

وقدرت مجموعة سوفت بنك أنها ستتكبد خسائر قياسية تبلغ نحو 13 مليار دولار للسنة المالية بالكامل بضغط من خسارة في صندوق رؤية التابع لها والبالغ حجمه 100 مليار دولار، مما جدد التركيز على خطة لبيع أصول من أجل جمع سيولة وإعادة الثقة.

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وأداء الصندوق، الذي علق ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي عليه الكثير، سيتسبب في أكبر خسارة سنوية للمجموعة بما يسلط الضوء على الحاجة لخطته لجمع ما يصل إلى 4.5 تريليون ين عبر بيع أصول.

يُذكر أن مؤسس الشركة كان قد كشف النقاب عن خطط لبيع 4.5 تريليون ين من الأصول لتقليل الديون وتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم.