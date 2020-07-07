مؤشر الأسهم السعودية بأعلى مستوى منذ 4 أشهر

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 0.13% ليكسب 9.94 نقطة ويقفل عند مستوى 7400.53 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليار ريال.

ويعد مستوى المؤشر الحالي عند 7400 نقطة هو الأعلى منذ الخامس من مارس الماضي.

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وزاد سهم أرامكو 0.8% وارتفع سهم أسواق عبد العثيم 3%.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 267 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 256 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اتحاد الخليج، صناعة الورق، ملاذ للتأمين، ولاء، ووفرة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العبداللطيف، بنيان ريت، سدكو كابيتال ريت، المتقدمة، والواحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 1.71%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الأسماك، أرامكو السعودية، الإنماء، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، الأسماك، دار الأركان، وفرة، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 139.13 نقطة ليقفل عند مستوى 8286.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 1658 صفقة.

وتمضى المملكة قدما في خططها لمضاعفة حجم العاصمة وعدد سكانها خلال العقد المقبل رغم التراجع الاقتصادي بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وأغلقت بورصتا الإمارات على صعود بفضل أسهم القطاعين المالي والعقاري في حين تراجعت البورصة المصرية قليلا بفعل خسائر سهم الشركة الشرقية للدخان التي تجاوزت 3%.

وزاد مؤشر دبي 0.5% وقاد المكاسب سهم إعمار العقارية القيادي وزاد 1.5% وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.5%.

وارتفع سهم أملاك للتمويل 14.6% مسجلا أكبر مكسب يومي منذ ديسمبر كانون الأول 2019 بعد توقيع اتفاق مع دائرة الاراضي والأملاك في دبي "لتمكين المتعاملين من الاستثمار في العقارات الجاهزة التي تعرضها أملاك للتمويل".

وصعد مؤشر أبوظبي 0.5% وكسب سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.9% في حين ارتفع مصرف أبوظبي الإسلامي 1.3% بعد يوم من رفع البنك الحد الأقصي لملكية الأجانب إلى 40% من 25%.

ولكن حد من المكاسب تراجع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) التي هبط 4.8% بعد الإعلان عن إتمام صفقة تمويل أكبر محطة مستقلة لتوليد كهرباء من الغاز في الإمارات ويتوقع أن تتكلف حوالي 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار).

ونزل المؤشر المصري 0.3% منهيا مكاسب على مدار ثلاث جلسات، إذ تضرر من هبوط سهم الشرقية للدخان 3.8%.