"الخبير ريت" ترفع أصولها بـ722.8 مليون ريال لشراء 3 عقارات

وافق مالكو وحدات صندوق "الخبير ريت"، خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020، على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة بـ722.8 مليون ريال من خلال طرح وحدات إضافية والحصول على تمويل إضافي متوافق مع الضوابط الشرعية.

تأتي هذه الخطوة بهدف الاستحواذ على أصول عقارية إضافية وسداد المصاريف والتكاليف ذات العلاقة بنسبة 96.04%.

موضوع يهمك أعلنت "شركة الخبير المالية"، اليوم الثلاثاء، بصفتها مدير صندوق الخبير ريت "الصندوق"، عن الحصول على موافقة هيئة السوق... "الهيئة" توافق على زيادة أصول "الخبير ريت" بـ 722.8 مليون ريال شركات





وأفادت شركة الخبير المالية في بيان لها اليوم على "تداول" أن مالكي الوحدات وافقوا على الشروط والأحكام المعدلة للصندوق والتي تم تحديثها بشكل أساسي لتعكس زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بنسبة 98.87%.

وكانت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، قد أكدت في 16 يونيو أن الهدف من زيادة الأصول هو الاستحواذ على 3 عقارات في الرياض.

ومن شأن هذه الاستحواذات توسيع وتنويع قاعدة الأصول التي يمتلكها الصندوق. وعليه يتوقع مدير الصندوق بأن يكون الأثر الناتج عن هذا التطور إيجابياً بشكل عام على أداء ونتائج الصندوق، وفقا للشركة.