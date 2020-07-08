الدولار يتمسك بمكاسبه بفعل تأثير مخاوف كورونا على الأسواق

تمسك الدولار بمكاسبه اليوم الأربعاء حيث عززت عودة حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى الارتفاع في الولايات المتحدة وفرض بعض البلدان إجراءات عزل عام مجددا طلب الملاذ الآمن على العملة الأميركية.



كما ضعُفت معنويات المخاطرة بعدما عبر مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن مخاوفهم من أن تضر زيادة الإصابات بكورونا بالنمو الاقتصادي مع بدء انتهاء أجل إجراءات التحفيز.



وانخفض اليوان الصيني على نحو طفيف مقابل الدولار ليوقف موجة صعود استمرت يومين بعدما حدد البنك المركزي الصيني نقطة المنتصف للعملة عند مستوى أقل من المتوقع.



وجرى تداول بقية العملات الآسيوية في نطاقات محدودة حيث تنذر زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بالعودة إلى تطبيق إجراءات عزل عام مما يثير قلق المستثمرين بشأن التكاليف الاقتصادية المتزايدة للجائحة.

موضوع يهمك نقلت وكالة رويترز عن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قوله إن البنك المركزي لديه 20 مليار دولار متاحة من العملة الصعبة.وأعلن... مصرف لبنان: لدينا 20 مليار دولار بالعملات الصعبة بنوك وتمويل





وتم تداول الدولار مقابل 107.58 ين ياباني اليوم الأربعاء بعد زيادة 0.3% أمس الثلاثاء. وسجل الدولار 1.1278 مقابل اليورو، وتمسك أيضا بمكسب 0.3% من الجلسة السابقة.



وجرى تداول الدولار مقابل 0.9428 فرنك سويسري حيث لم يطرأ عليه تغير يذكر خلال اليوم. وجرى تداول الجنيه الاسترليني مقابل 1.2554 دولار و89.86 بنس مقابل اليورو.



وكان الاسترليني بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، حيث يترقب المتعاملون إعلان وزير المالية البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء بشأن الخطوات المقبلة لمنع تضرر اقتصاد يعاني من الضعف بالفعل من موجة استغناء عن الوظائف.



ولم يطرأ تغير يُذكر على الدولار الأسترالي، حيث جرى تداوله مقابل 0.6939 دولار أميركي بعد تراجع بنسبة 0.4% أمس الثلاثاء. وتضررت المعنويات المتعلقة بالعملة الأسترالية بعد إعادة فرض إجراءات عزل عام في مدينة ملبورن، ثاني أكبر مدن أستراليا أمس الثلاثاء.



كما لم يطرأ تغير يُذكر على الدولار النيوزيلندي وتم تداوله مقابل 0.6545 دولار أميركي.