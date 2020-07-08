أونصة الذهب تتجاوز 1800 دولار للمرة الأولى منذ 2011

تجاوزت أونصة الذهب 1800 دولار للمرة الأولى منذ 2011.

وكان الذهب قد استقر قرب أعلى مستوى في ثمانية أعوام مع التقاط المستثمرين الأنفاس عقب موجة صعود غذاها تنامي الإصابات بكورونا وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال ستيفن اينس المحلل في شركة الخدمات المالية أكسي كورب "يظل التركيز الرئيسي على الولايات المتحدة.

موضوع يهمك نقلت وكالة رويترز عن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قوله إن البنك المركزي لديه 20 مليار دولار متاحة من العملة الصعبة.وأعلن... مصرف لبنان: لدينا 20 مليار دولار بالعملات الصعبة بنوك وتمويل





"إذا استمر المنحنى حادا ولم يكبح الفيروس، سوف نتخطى مستوى 1800 دولار فقط لأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون مضطرا لإضافة المزيد من التحفيز".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.5% إلى 1907.30 دولار للأونصة، وفقد البلاتين 0.4% إلى 832.15 دولار، وخسرت الفضة 0.2% إلى 18.27 دولار.