بلومبرغ: أميركا تبحث فك ربط عملة هونغ كونغ بالدولار

ذكرت بلومبيرغ، نقلا عن مصادر مطلعة، أن كبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرسون اقتراحات لتقويض ربط عملة هونغ كونغ بالدولار الأميركي على الرغم من أن هذه الفكرة لا تحظى بدعم على ما يبدو.



وأضافت أن اقتراح التحرك ضد ربط دولار هونغ كونغ، ربما عن طريق الحد من قدرة بنوك هونغ كونغ على شراء الدولار الأميركي، أثير ضمن مناقشات أشمل بين مستشاري وزير الخارجية مايك بومبيو، بحسب ما ورد في "رويترز".

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وقالت مصادر لبلومبيرغ إن أعضاء آخرين في الإدارة الأميركية عارضوا هذا الاقتراح، خشية أن تضر هذه الخطوة البنوك الموجودة في هونغ كونغ والولايات المتحدة وليس في الصين.



وذكر التقرير أن الفكرة لم تُطرح على مستويات عليا في البيت الأبيض مما يشير إلى أنها لم تحظ بدعم جدي بعد.



وأفاد التقرير أن أحد أهم أولويات الإدارة الأميركية كان إيجاد سبل لمعاقبة البنوك التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لا سيما إتش.إس.بي.سي هولدنغز.



ولم ترد وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان والبيت الأبيض على طلبات للتعقيب.



وكان بول تشان وزير مالية هونغ كونغ صرح في الشهر الماضي بأن المدينة لا تعتزم تغيير ربط عملتها بالدولار الأميركي.