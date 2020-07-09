أسهم أميركا ترتفع مع ابتهاج المستثمرين لتراجع طلبات الإعانة

فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع، اليوم الخميس، بعد بيانات أشارت إلى تراجع في منحنى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، بينما يعكف المستثمرون على تقييم مخاطر إغلاق جديد للأعمال في ظل تصاعد إصابات كوفيد-19 بالولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 27.64 نقطة بما يعادل 0.11% ليصل إلى 26094.92 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.23 نقطة أو 0.20% مسجلا 3176.17 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 71.22 نقطة أو 0.68% إلى 10563.72 نقطة، بحسب ما ورد في "رويترز".

وقدم مليون و300 ألف أميركي طلبات للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، في تراجع مستمر لوتيرة حالات التسريح من العمل مع استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الحكومة، الخميس.

وتراجع عدد الطلبات في الأسبوع المنتهي في 4 تموز/يوليو بمقدار 99 ألف طلب عن الأسبوع الذي سبقه، في انخفاض متواصل منذ إعادة فتح الاقتصاد والطلب من العمال الالتحاق بوظائفهم.

لكن المستويات لا تزال أعلى من أي أسبوع ما قبل الوباء. في نفس الأسبوع عام 2019 قدم 211 ألف شخص فقط طلبات للحصول على إعانات بطالة.

وبذلك يكون العدد انخفض عن الأسبوع الماضي حين تسجل 1,413 شخصا للحصول على إعانات بطالة، بحسب أرقام مخفضة بعد مراجعتها، بحسب وزارة العمل.