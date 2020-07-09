أسهم اليابان تنتعش.. ومجموعة سوفت بنك تقفز 4.52%

عاودت أسهم اليابان الارتفاع اليوم الخميس مدعومة بالأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا عقب ارتفاع نظيرتها الأميركية أمس، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب ارتفاع حالات فيروس كورونا في البلاد.

وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.4 %، إلى 22529.29 نقطة، ليعاود الصعود من انخفاض بنسبة 0.78 %، في الجلسة السابقة. وتقدم 63 سهما على المؤشر نيكي بينما تراجع 158.

وواصلت السوق مكاسبها بعد استراحة منتصف اليوم بدعم من أسهم المؤشر شنغهاي المجمع التي ارتفعت لليوم الثامن.

موضوع يهمك استقر الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية اليوم الخميس، إذ فاقت المخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19... الذهب يتماسك فوق 1800 دولار رغم تزايد المخاوف من كورونا أسواق المال

لكن معنويات المستثمرين سرعان ما تقوضت بفعل تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو اليوم الخميس، لتبلغ الحالات بذلك مستوى قياسيا يوميا مرتفعا.

وكان رد فعل السوق محدودا تجاه بيانات تُظهر ارتفاعا غير متوقع في طلبيات شراء الآلات اليابانية بنسبة 1.7 %، في مايو/أيار بعد تراجع نسبته 12%، في أبريل/نيسان بسبب الجائحة.

وتقدمت الأسهم المحلية المرتبطة بالتكنولوجيا بعد أن سجل المؤشر ناسداك رابع أعلى مستوى إغلاق قياسي في خمسة أيام أمس الأربعاء.

وقفز سهم شركة التكنولوجيا العملاقة مجموعة سوفت بنك 4.52 %، ليرفع مؤشر قطاع المعلومات والاتصالات 1.6 %، ليتصدر قائمة القطاعات من حيث الأداء في البورصة الرئيسية.

وأضاف سهم سوني 3.27 %، وارتفع سهم ياسكاوا إلكتريك 1.98 %.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مستقرا عند 1557.24 نقطة، فيما انخفضت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 باستثناء تسعة.