بدء إدراج وتداول أسهم أملاك العالمية بالسعودية الاثنين المقبل

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري اعتباراً من يوم الاثنين المقبل 13 يوليو.

وقالت "تداول" في بيان إنه سيتم إدراج أملاك العالمية بالرمز 1182 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

كانت شركة الأهلي كابيتال المستشار المالي، ومدير عملية اكتتاب أملاك العالمية قد أعلنت الثلاثاء الماضي تغطية الأسهم المطروحة للأفراد 2690% بما يعادل 26.9 مرة.

موضوع يهمك أعلنت شركة الأهلي كابيتال المستشار المالي، ومدير عملية اكتتاب أملاك العالمية للتطوير العقاري تغطية الأسهم المطروحة... تغطية اكتتاب الأفراد في "أملاك العالمية" 26.9 مرة شركات

وقالت الشركة في بيان تلقى موقع العربية نت نسخة منه إن عدد المكتتبين بلغ 266.82 ألف مكتتب قاموا بضخ 1.2 مليار ريال.

وأضافت الشركة أن نسبة التغطية للمؤسسات بلغت 498% بما يعادل 4.98 مرة.

وقررت "أملاك العالمية للتمويل العقاري"، طرح 27.18 مليون سهم عادي للاكتتاب العام، تعادل 30% من رأس مال الشركة البالغ 906 ملايين ريال، وتم تخصيص جزء منها للمكتتبين الأفراد.