سهم يحقق رقماً قياسياً.. صعد 924% خلال جلسة واحدة

ارتفع سهم في أول ظهور له ببورصة شنغهاي بالصين بـ 10 مرات مقارنة بسعر الطرح الأولي له، وهو أحدث علامة على جاذبية سوق الأسهم الصينية البالغة قيمته 9.3 تريليون دولار.

وأغلق سهم شركة كونتم سي تيك "QuantumCTek Co"، التي تقوم بتطوير منتجات للأمان المعلوماتي على ارتفاع بنسبة 924% فوق سعر الطرح البالغ 36.18 يوان (5.18 دولار).

وهذا الارتفاع تجاوز الصعود القياسي لسهم شركة "Tinavi Medical Technologies Co خلال أول يوم تداول يوم الثلاثاء الماضي والبالغ 614%. وارتفع سهم شركة "Geovis Technology Co" بنسبة 438% في أول يوم تداول بالصين أمس الأربعاء.

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وهذه الأسهم مدرجة في منصة "Star" التي ستحتفل بعامها الأول في وقت لاحق هذا الشهر. ولا تتقيد الأسهم المدرجة بهذه المنصة بمدى سعري محدد خلال الأيام الخمسة الأولى من التداول. وفي باقي سوق الأسهم الصينية، هناك حد أقصى للتغير السعري نسبته 44% خلال اليوم الأول للتداول، و10% في باقي أيام التداول.

ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه قيم وأحجام التداولات ارتفاعا في الصين. وزادت القيمة السوقية للبورصة الصينية بأكثر من تريليون دولار منذ 30 يونيو، متجاوزة بذلك باقي الأسواق الأخرى في العالم.

وواصلت الأسهم الصينية ارتفاعها يوم الخميس، وصعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.4% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2018.