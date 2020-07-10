قفزة بأكثر من 7.1% لأسهم قطاع التأمين السعودي في أسبوع

صعدت أسهم قطاع التأمين السعودي خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 7.2% لتحقق واحداً من أفضل الأسابيع أداء خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وكشفت بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، أن القطاع حقق مكاسب سوقية بلغت 2.6 مليار ريال، لتبلغ 42.89 مليار ريال، وفقا لما نقلته "الاقتصادية".

وتعود هذه المكاسب، إلى تفعيل إلزامية التأمين على المركبات، حيث أعلنت الإدارة العامة للمرور منتصف الأسبوع الماضي اكتمال الربط الآلي مع مركز المعلومات الوطني، وبذلك يتم ضبط المخالفات آليا على المركبات التي لا تحمل وثيقة تأمين سارية، ذلك مطلع شهر ذي الحجة من العام الحالي.

وقد يكون تفاعل الشركات مبرراً، كون إجمالي أقساط تأمين المركبات يشهد تراجعاً متتالياً منذ ثلاثة أعوام، حيث كانت الأقساط تبلغ نحو 12.16 مليار ريال خلال عام 2016، وهي أعلى مستوى لها، لتهبط إلى 8.6 مليار ريال العام الماضي، كأدنى مستوى في آخر خمسة أعوام.

في حين نجد القرار، قد يدفع بنمو نشاط تأمين المركبات من جديد خلال النصف الثاني من العام الحالي، ورفع نسبة مشاركة من بقية أنشطة التأمين، علما بأن شركات التأمين تعمل على مبادرة عبر حملة "أمن تسلم" وتصل الخصومات إلى 15%، إضافة إلى خصومات سابقة كانت بموجب تعليمات مؤسسة النقد.

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وتفاوتت المكاسب السوقية لأسهم شركات التأمين خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت 33% لأسهم شركة ملاذ للتأمين كأكثرها ارتفاعا، تلاها كل من ولاء للتأمين 30.8% وأكسا التعاونية 16.2%، وهذه الشركات بالفعل من بين الأكثر استفادة من تفعيل إلزامية تأمين المركبات، كونها تستحوذ على حصص جيدة في سوق تأمين المركبات.

وفي حين كانت الأقل مكاسب خلال الأسبوع كل من بوبا العربية بمكاسب 0.2%، تلاها اتحاد الخليج 1.8%، في حين سجلت أسهم "ساب تكافل" تراجعا في أداء السهم بنحو 1.3% وهو التراجع الوحيد من بين أسهم القطاع.

إلى ذلك، ارتفعت القيمة السوقية للقطاع منذ قاع مارس الماضي بنحو 52%، بعدما كانت تتداول عند قيمة سوقية تبلغ 28.2 مليار ريال، أي أن القطاع أضاف نحو 14.6 مليار ريال كقيمة سوقية في نحو ثلاثة أشهر ونصف تقريباً.

وقفزت أسهم خمس من شركات القطاع بأكثر من 80% خلال الفترة، منها أسهم الوطنية للتأمين التي حققت مكاسب 117% منذ قاع مارس، ثم "ساب تكافل" 97.1%، وملاذ للتأمين 88.5%، وكذلك ولاء للتأمين بنحو 80.2 %.

ودفعت مكاسب الأسبوع الماضي إلى تسجيل قطاع التأمين أداء إيجابيا منذ بداية العام، وهو من بين ستة قطاعات التي استطاعت محو جميع خسائر العام والتحول إلى الربحية، رغم تأثير فيروس كورنا في السوق والأسواق العالمية خلال الفترة الماضية.