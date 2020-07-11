مصر.. قائمة أكبر 10 شركات وساطة مالية

أشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، إلى تصدر شركة "المجموعة المالية" للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت نحو 2.277 مليار جنيه، وحصة سوقية بلغت نسبتها 19.8%.

وفي المركز الثاني جاءت شركة "هيرميس" للوساطة في الأوراق المالية، بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.141 مليار جنيه وحصة سوقية بلغت نسبتها 9.9%. وفي المركز الثالث جاءت شركة "التجاري الدولي" للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت نحو 894.7 مليون جنيه، وحصة سوقية نسبتها 7.8%.

ورابعاً حلت شركة "بلتون" لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 759.5 مليون جنيه لتستحوذ على حصة سوقية تقدر بنحو 6.6%. وفي المركز الخامس جاءت شركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت نحو 718.2 مليون جنيه بحصة سوقية نسبتها 6.2%.

وفي المركز السادس حلت شركة "سيجما" لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت نحو 667.3 مليون جنيه بحصة سوقية نسبتها 5.8%. وجاءت شركة "فاروس" لتداول الأوراق المالية في المركز السابع بقيمة تداول بلغت نحو 600.2 مليون جنيه لتستحوذ على حصة سوقية تقدر بنحو 5.2%.

وجاءت شركة "عربية أون لاين" للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثامن بقيمة تداول بلغت نحو 513 مليون جنيه وحصة سوقية تقدر بنحو 4.5%. وحلت شركة "الفتح" لتداول الأوراق المالية في المركز التاسع بقيمة تداول بلغت نحو 483.2 مليون جنيه وحصة سوقية تقدر بنحو 4.2%. وفي المركز العاشر والأخير جاءت شركة "أرقام" لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت نحو 435.8 مليون جنيه وحصة سوقية بلغت نسبتها 3.8%.

على صعيد التعاملات الأسبوعية، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 10957.02 نقطة. كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 1477.36 نقطة. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنحو 1.97% مغلقًا عند مستوى 2289.8 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنحو 6.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 596.8 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 1.2% عن إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.