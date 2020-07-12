اتش سي توصي بشراء أسهم شركات الأغذية المصرية 

أبقت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية على توصيتها بزيادة الوزن النسبي للشركات الأربع جهينة ودومتي وعبورلاند وإيديتا نتيجة لارتفاع الطلب على المواد الغذائية الرئيسية.

وذكرت الشركة في دراسة أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات احترازية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا متضمنة حظرا جزئيا لحركة المواطنين وتعطيلا لبعض وسائل النقل العام مما أدى لموجة من شراء المواد الغذائية الرئيسية وتخزينها من قبل المستهلك المصري، مضيفة أن ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان زاد من حجم هذه الظاهرة.

وتوقعت الشركة أن تستفيد شركة جهينة بشكل أكبر نتيجة زيادة الطلب على المواد الغذائية الأساسية وأن تصبح شركة عبورلاند هي الأفضل في قطاع الأجبان على مستوى الشركات تحت تغطيتها.