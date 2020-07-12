هذا الأداء المتوقع للأسهم السعودية حتى نهاية العام

توقع الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية، هشام أبو جامع، أن يكون أداء سوق الأسهم السعودية في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي، "بنفس مستوى الربع الثاني أو أعلى بقليل".

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وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة الأحد مرتفعاً 0.2% ليكسب 14.91 نقطة، ويغلق عند مستوى 7431.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليار ريال. وصعد سهم أرامكو السعودية 0.45% إلى 33.45 ريال بقيمة تداولات يومية زادت على 193 مليون ريال.

وقال أبو جامع في مقابلة مع "العربية"، إن أمام السوق تحديات مقبلة، ونقاط قوة، منها الاطمئنان لاستقرار بعض القطاعات الرئيسية، ومنها قطاع البنوك الذي جرى تعزيز نشاطه عبر تحفيز قوي من مؤسسة النقد ومن الحكومة.

وأوضح أن الدعم لم يكن للبنوك ولكن كان للأنشطة الاقتصادية، وحتى تستطيع البنوك إقراض الشركات الصغيرة، وبالتالي تقديم الدعم لهذه الشركات التي تضررت بسبب الإغلاق الناشئ عن جائحة كورونا.

وأشار إلى تجنيب البنوك مخصصات كبيرة نتيجة إقراض بعض القطاعات، لكن أرباحها ممتازة وتواصل تحقيق الأرباح.

وتحدث عن قطاعات استفادت خلال فترة الجائحة، بشكل مباشر أو غير مباشر ومنها قطاع التأمين الذي تراجعت المطالبات عليه، نظراً لتراجع الطلب على خدمات التأمين الصحي، خلال فترة الجائحة، إلى جانب أن فيروس كورونا لا تشمله معظم وثائق التأمين.

وقال إن قطاع تأمين السيارات استفاد من الآلية الجديدة للتأكد من إلزامية تأمين المركبات في المملكة، إلى جانب خصومات كبيرة على أسعار بوالص التأمين.

تفاصيل جلسة اليوم

وفي جلسة اليوم بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 303 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 258 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس، عسير، المراكز، العقارية، وزجاج الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مشاركة ريت، ولاء، ملاذ للتأمين، بروج للتأمين، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و4.90%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، سيرا، الأسماك، زين السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، سيرا، الأسماك، أرامكو السعودية، والمراكز هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 59.24 نقطة ليقفل عند مستوى 8270.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 15 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 227 ألف سهم تقاسمتها 908 صفقات.