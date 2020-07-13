أرامكو السعودية: إعلان نتائج الربع الثاني 9  أغسطس المقبل

قالت شركة أرامكو السعودية إنها ستعلن نتائج الربع الثاني من 2020، في 10 أغسطس المقبل.

وأضافت الشركة أنها ستعلن النتائج قبل بدء التعاملات في بورصة تداول.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع الشركة اطلعت عليه "العربية.نت"، أنها ستنظم بثا عبر الإنترنت لإعلان نتائج الربع الثاني في 10 أ غسطس/آب الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.

موضوع يهمك قال رئيس أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين فيها، أمين الناصر، إن الملاءة المالية للشركة قوية لكنها مع ذلك قامت بإعادة... الناصر: جهوزية أرامكو عالية أمام تحديات كورونا شركات

كان الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر قد ذكر في تصريح سابق أن الشركة ستستخدم مزيجاً من النقد والديون لسداد توزيعات الأرباح البالغة قيمتها 18.75 مليار دولار للربع الأول من العام الحالي.

وأضاف الناصر للصحافيين خلال محادثة عبر الهاتف لدى سؤاله عما ستفعله أرامكو بشأن التوزيعات وما إذا كانت ستطرق أسواق الدين لتغطية التوزيعات أم ستستخدم سيولتها الخاصة "سيكون مزيجا من الأمرين".

وقال الناصر "نود أن نستخدم النقدية الحرة لدينا بكل تأكيد في أغلب الوقت، لكن أدوات دين أخرى من البنوك أو السندات متاحة أيضا لنا إذ لدينا ميزانية قوية".

وتوقع الناصر ارتفاع نسبة مديونية الشركة عقب صفقة سابك وتستهدف الشركة ما بين 5-15% من حيث الاستدانة. وأضاف "رغم ذلك الشركة تملك ميزانية قوية حتى بعد صفقة سابك وستسمح للشركة بتنفيذ التزاماتها وتعهد توزيع الأرباح.

أهم بنود نتائج أرامكو في الربع الأول من 2020:

• صافي الدخل: 62.5 مليار ريال (16.7 مليار دولار).

• التدفقات النقدية الحرة: 56.3 مليار ريال (15.0 مليار دولار).

• توزيعات أرباح بقيمة 50.2 مليار ريال (13.4 مليار دولار) دفعت في الربع الأول، مما يعكس أداء الربع الرابع من عام 2019.

• توزيعات أرباح بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) دفعت في الربع الثاني، مما يعكس أداء الربع الأول من عام 2020م.