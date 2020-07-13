أميركا.. قفزة بأسهم التكنولوجيا مع حزمة دعم جديدة

فتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على ارتفاع يوم الاثنين، إذ حقق ناسداك ارتفاعا قياسيا جديدا في الوقت الذي يغمر فيه المستثمرين التفاؤلُ على خلفية مؤشرات على إحراز تقدم فيما يتعلق بتطوير لقاح لكوفيد-19 وبداية إيجابية لموسم نتائج أعمال الربع الثاني من بيبسي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 149.77 نقطة، بما يعادل 0.57% إلى 26225.07، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 20.04 نقطة، أو 0.63% إلى 3205.08 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 112.48 نقطة، أو 1.06% إلى 10729.92 نقطة.

يأتي هذا في وقت قال فيه مستشار للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه ستكون هناك حزمة مساعدات اقتصادية جديدة لعلاج تداعيات كورونا.

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وفاقت الإيرادات والأرباح الفصلية لشركة بيبسيكو تقديرات المحللين الاثنين، وذلك في ظل إقبال على تخزين منتجاتها من المقرمشات مثل توستيتوس وشيتوس ودوريتوس قبل ملازمة منازلهم بسبب قيود فيروس كورونا.

وخزن المستهلكون الوجبات الخفيفة، من رقائق البطاطس إلى فواتح الشهية، بعد أن اضطر الكثيرون منهم إلى العمل من منازلهم وتلقى الطلبة دروسهم عبر الإنترنت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيانات للسوق من نيلسن، قفزت مبيعات رقائق البطاطا (البطاطس) عبر الإنترنت 93.5% وزادت مبيعات رقائق المخبوزات 101.2% للأسبوع المنتهي يوم 20 يونيو.

وبالنسبة لبيبسيكو، ارتفعت مبيعات المقرمشات تحت وحدة فريتو-لاي في أميركا الشمالية بنسبة 7% في الربع الثاني.

وانخفضت الإيرادات في وحدة المشروبات في أميركا الشمالية بشركة بيبسيكو بنسبة 7% بعد إغلاق المطاعم وماكينات المشروبات الباردة وتأجيل مناسبات رياضية.

وأشار الرئيس التنفيذي رامون لاجوارتا إلى تحسن في المتاجر ومحطات الوقود، لكنه يتوقع أن يستغرق التعافي في قنوات خدمات الطعام، التي تشمل المطاعم، مزيدا من الوقت.

وبشكل عام، انخفض صافي الإيرادات بنحو 3% إلى 15.95 مليار دولار، لكنه تجاوز تقديرات المحللين البالغة 15.38 مليار دولار، وفقا لبيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.

وانخفض صافي الدخل العائد للشركة بنحو 19% إلى 1.65 مليار دولار.