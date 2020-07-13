سهم تسلا يواصل جنونه.. قفز 300% وقيمة الشركة 321 مليار دولار

سجلت أسهم تسلا أعلى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الاثنين، وسط إقبال كبير من قبل المستثمرين على تملك أسهم الشركة التي يقودها إيلون ماسك.

ومع ارتفاع تقييم الشركة إلى أعلى مستوياتها تتزايد التكهنات بأن الشركة ستنضم قريبًا إلى S&P 500.

وبعد افتتاح اليوم الاثنين، ارتفعت القيمة السوقية لشركة تسلا إلى 321 مليار دولار ، وفقاً لـ FactSet. وهذا يجعلها عاشر أكبر سهم في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية.

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هذه المكاسب تأتي بعد إغلاق سهم تسلا عند أعلى مستوياته على الإطلاق يوم الجمعة، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 13.5% أخرى اليوم الاثنين، ليصل إلى مستوى 1752 دولارا.

ومنذ مطلع العام الحالي ارتفع السهم بأكثر من 300%. وفي وقت سابق من شهر يوليو/تموز، تصدرت تسلا تويوتا لتصبح أكبر مصنع سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية.

وارتفع السهم أكثر من 55% في يوليو وحده بعد أن تجاوزت الشركة بسهولة قدرات التسليم في الربع الثاني، حيث قدمت حوالي 90.650 سيارة مقارنة بتقديرات بتسليم 72000 سيارة فقط.