ثروة مؤسس سوفت بنك تتضاعف خلال 3 أشهر

ارتفع سهم مجموعة "سوفت بنك" إلى ما يزيد عن ضعف المستوى المتدني الذي وصل إليه منتصف مارس الماضي حيث عوّضت عمليات إعادة شراء الأسهم الخسائر التي تكبدتها الشركة إثر جائحة كورونا.

وتوقع ريتشارد كاي محلل الأسهم ومدير المحافظ في "كومجيت أسيت مانجمنت" تضاعف قيمة السهم على خلفية مجموعة من البيانات الإيجابية مؤكدين أن خسائر "وي ورك" لن تؤثر على مكاسب المجموعة.

وبحسب موقع japantimes زادت أسهم عملاق التكنولوجيا بأكثر من الضعف عن أدنى مستوياتها في مارس، مدفوعة بعمليات إعادة الشراء وتحسين ظروف السوق لشركات محفظتها.

وارتفعت أسهم سوفت بنك 3.6% الاثنين، كما تعافت سندات SoftBank، إلى مستويات معتدلة.

وشهد ماسايوشي سون (62 عامًا) ارتفاع صافي ثروته إلى 20 مليار دولار وهو المستوى الأعلى منذ أن بدأ مؤشر بلومبرغ للمليارديرات في تتبع ثروته.

وبذلك تكون ثروة سون ارتفعت بنحو 12 مليار دولار في غضون ثلاثة أشهر، لتصل إلى 20 مليار دولار ما يعني أنها قفزت بأكثر من الضعف بالمقارنة مع مستوى ثروته في مارس الماضي.

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وقدرت مجموعة سوفت بنك أنها ستتكبد خسائر قياسية تبلغ نحو 13 مليار دولار للسنة المالية بالكامل بضغط من خسارة في صندوق رؤية التابع لها والبالغ حجمه 100 مليار دولار، مما جدد التركيز على خطة لبيع أصول من أجل جمع سيولة وإعادة الثقة.

وأداء الصندوق، الذي علق ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي عليه الكثير، سيتسبب في أكبر خسارة سنوية للمجموعة بما يسلط الضوء على الحاجة لخطته لجمع ما يصل إلى 4.5 تريليون ين عبر بيع أصول.

يُذكر أن مؤسس الشركة كان قد كشف النقاب عن خطط لبيع 4.5 تريليون ين من الأصول لتقليل الديون وتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم.