10 شركات تسعى لطرح أسهمها بالسوق السعودية

تتوقع السوق المالية السعودية "تداول" عودة ارتفاع الطروحات في السوق بعد توقف خلال المراحل الأولى من انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لتداول خالد الحصان في لقاء مع بلومبيرغ، إن هناك ما يصل إلى 10 شركات تخطط لطرح أسهمها طرحا عاما في تداول.

وتسعى تداول إلى الانتهاء من طرح أسهمها خلال 24 شهرا، وفقا للحصان.

وقال إنه جرى بالفعل إدراج 5 شركات حتى الآن، وهناك ما لا يقل عن 9 إلى 10 شركات في الطريق لطرح أسهمها.

وأوضح أنه في حال إتمام تلك الطروحات، سيكون العام الجاري أحد أفضل أعوام الطروحات الأولية بالمملكة.

موضوع يهمك قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول"، خالد عبد الله الحصان، أنة ستعرض تفاصيل أكثر عن خطة طرح أسهم السوق... "تداول" للعربية: تفاصيل خطة طرح أسهم السوق للتداول قريباً أسواق المال

يأتي ذلك بعدما أعلنت "تداول"، اليوم، أن موعد إطلاق سوق للمشتقات سيكون في 30 أغسطس 2020.

وأوضحت "تداول" أن ذلك سيمثل بدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية.

ويمثل هذا الإطلاق خطوة هامة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية.

وتم تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 (والتي تتخذ مؤشر "إم تي 30 " أساسا لها) لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتوفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية.