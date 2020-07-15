الذهب فوق 1800 دولار وسط مخاوف كورونا والتوتر الصيني الأميركي 

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتستقر فوق المستوى المهم من الناحية النفسية البالغ 1800 دولار نتيجة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الطلب على المعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1808.85 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:53 بتوقيت غرينتش.

فقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1808.90 دولار.

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وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى أواندا: "يبدو الطلب قويا على الذهب عند الهبوط لمستوى 1800 دولار في الوقت الحالي، مع تحوط مستثمرين من مخاطر كوفيد-19، لاسيما بعد تجدد الإغلاق في كاليفورنيا".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.7% إلى 1971.89 للأوقية ونزل البلاتين 0.1% إلى 825.42 دولار والفضة 0.1% إلى 19.19 دولار.