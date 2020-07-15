سبب إيجابي لخفض رأسمال بعض الشركات السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا 0.5% ليكسب 37.69 نقطة، ويقفل عند مستوى 7418.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 269 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 265 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 27 شركة على تراجع.

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وقال رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد في مقابلة مع "العربية" إن إعادة بعض الشركات لرأس المال الفائض عن الحاجة، يستهدف إلى رفع الكفاءة، وسيكون أفضل في طريقة تقييم الشركة، ومؤشراتها المالية، وبالتالي تكون بعض قرارات تخفيض رأس المال، مهمة، ويساهم في تقليل تكلفة رأس المال من ناحية دفع الزكاة أو الرسوم وغيرها.

واعتبر الحامد أن قرار أسمنت المدينة تخفيض رأسمالها، يأتي في سياق تحسن إدارة رأس المال، وبالتالي هي تعمل في قطاع حقق أداء قويا في المرحلة الماضية، وبالتالي يأتي تخفيض رأس المال من منطق الحصول على أفضلية في إدارة رأس المال.

وبشأن استحداث تداول المشتقات المالية في السعودية، قال الحامد إن تداول المشتقات المالية يعد منتجاً مهماً في أسواق العالم، والهدف منه تأمين الانكشاف للمستثمرين المؤسساتيين في حال لم تأت توقعاتهم من الاستثمار بحسب المخطط له، موضحا أن هذا المنتج متاح في السعودية للأفراد والذي سيتيح لهم التخطيط وحماية الاستثمارات.

وتوقع أن ينضج سلوك الأفراد المضاربين في التعامل مع المشتقات المالية.

وكانت أسهم شركات: بحر العرب، وشمس، وصناعة الورق، وأملاك، وباتك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أليانز إس إف، والجزيرة ريت، وملكية ريت، وسليمان الحبيب، وتبوك الزراعية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و1.80%.

فيما كانت أسهم شركات: أملاك، ودار الأركان، وسيرا، والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات: أملاك، وسيرا، والراجحي، وبحر العرب، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 346.35 نقطة ليقفل عند مستوى 8229.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 ألف سهم تقاسمتها 791 صفقة.