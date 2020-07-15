مكاسب السفر والترفيه تدفع الأسهم الأوروبية

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع الأربعاء بدعم من مكاسب قوية لشركات السفر وسط موجة جديدة من التفاؤل في أعقاب تقارير عن تقديم في لقاح لمرض كوفيد-19.

وأغلق مؤشر قطاع السفر والترفيه مرتفعا 6.1% ليأتي في مقدمة القطاعات الرابحة، لكنه ما زال الأسوأ أداء في أوروبا هذا العام إذ تكبد خسائر 33% مع تسبب جائحة فيروس كورونا في توقف السفر حول العالم.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 1.8% ليصبح على مقربة من مستوياته المرتفعة التي سجلها في أوائل مارس ِآذار، بينما صعد مؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو 1.7% إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من مارس آذار.

وتترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، رغم أنه من غير المتوقع أن تصدر أي إعلانات مهمة.