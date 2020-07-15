"سامبا" تنضم لعضوية مركز مقاصة الأوراق المالية 

أعلنت مجموعة سامبا المالية، اليوم الأربعاء، عن انضمامها لعضوية مركز مقاصة الأوراق المالية.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن انضمامها للعضوية يسمح لها بالقيام بعمليات مقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق وما يندرج تحتها من منتجات في السوق المالية السعودية.

ويأتي تأسيس "مقاصة" كخطوة هامة لتفعيل سوق المشتقات المالية السعودية وزيادة الكفاءة التشغيلية للسوق المالية والحد من مخاطر السوق وتعزيز الشفافية. كما يساهم نجاح مجموعة سامبا المالية في الانضمام لعضوية مركز مقاصة الأوراق المالية لعب دور رئيسي في تقديم خدمة المقاصة العامة الجديدة.