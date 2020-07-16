"تهامة" تقر زيادة رأس المال 100 مليون ريال عبر أسهم حقوق أولوية

وافقت الجمعية العمومية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة 100 مليون ريال.

وستكون طريقة زيادة رأس المال عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 10 ملايين سهم عادي.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن رأسمال الشركة قبل الزيادة 75 مليون ريال مقسم إلى 7.5 مليون سهم عادي، فيما سيصبح رأس المال بعد الزيادة 175 مليون ريال مقسم إلى 17.5 مليون سهم عادي.

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وأضافت الشركة أن سبب زيادة رأس المال هو دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

وستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.