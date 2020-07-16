مخاوف جيوسياسية تهبط بالأسهم المصرية والسوق السعودي مستقر 

تراجعت الأسهم المصرية إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع، اليوم الخميس، وسط تخارج واسع للمستثمرين، في حين لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر السعودي بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على تقليص تخفيضات غير مسبوقة للمعروض النفطي من الشهر القادم.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، اتفقوا أمس الأربعاء على تقليص تخفيضات الإنتاج من أغسطس آب في ظل تعاف بطيء للاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.

وارتفع المؤشر القياسي في السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، 0.1% حيث صعد سهم البنك السعودي البريطاني 2.6% في حين نزل سهم مجموعة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.2%.

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وانخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.7%، مسجلا أقل مستوى له منذ الرابع من يونيو حزيران، إذ أغلق 22 سهماً من أسهمه الثلاثين على تراجع. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 2.5%.

وقال محللون إن السبب الرئيسي وراء تراجع الأسهم المصرية يعود إلى مخاوف جيوسياسية بسبب التوترات المتعلقة بسد النهضة وليبيا.

وأغلق المؤشر العام لدبي مرتفعا 0.2%، بفضل صعود سهم إعمار العقارية 1.9%، عقب خسائر لأربع جلسات متتالية.

ومن المرجح أن يدفع خفض تصنيف إعمار العقارية الأسبوع الماضي تكاليف اقتراض الإمارة للارتفاع إذا قررت إعادة تمويل سندات قيمتها 750 مليون دولار تستحق في أكتوبر تشرين الأول، حسبما أوردته رويترز نقلا عن مصرفيين ومحللين.

ينظر المستثمرون إلى التصنيفات الائتمانية للكيانات شبه الحكومية كمؤشر وسيط على الجدارة الائتمانية لدبي، غير المصنفة من أي من وكالات التصنيف الرئيسية.

كانت ستاندرد اند بورز غلوبال خفضت تصنيف إعمار إلى ‭BB+‬ من ‭BBB-‬، لتضعها في خانة "عالي المخاطر" بدلا من "الاستثمار"، قائلة إنها تتواقع تراجع أرباح الشركة بين 30 و40% هذا العام.

وصعد مؤشر أبوظبي 1.3%، منتعشا بعد خسارته 1.6% في الجلسة السابقة، وذلك بفضل صعود 2.6% لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

وفي قطر، تراجع المؤشر 0.9% حيث انخفض سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر 3.6% في حين نزل سهم مصرف قطر الإسلامي 2.3%.

وحول أدناء السوق السعودية ونتائج شركة جرير قال فادي عربيد شريك مؤسس ومدير الاستثمارات في شركة أموال كابيتال بارتنرز، إن ما أثر على نتائج جرير في الربع الثاني ما حدث من عمليات شراء في الشهر السادس والذي كان مفاجئا بسبب الإقبال الكبير قبل تطبيق رفع ضريبة القيمة المضافة.

وتوقع أن تتأثر نتائج الشركة في الربع الثالث.