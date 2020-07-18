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بيان من محافظ المركزي الكويتي حول نظام سعر صرف الدينار

المصدر: الكويت - رويترز
دينار كويتي
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أصدر محافظ بنك الكويت المركزي بياناً، اليوم السبت، أكد فيه قوة ومتانة نظام سعر صرف الدينار الكويتي والاحتياطيات الأجنبية.

وأكد المحافظ محمد يوسف الهاشل في البيان "قوة ومتانة نظام سعر صرف الدينار الكويتي الذي يضمن استقراره أمام العملات العالمية"، وأشار إلى أن ذلك يعد "من الثوابت الأساسية لبنك الكويت المركزي التي يدعمها بصلابة".

جاء إرسال البيان إلى رويترز، بعد أن ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) دخل المستشفى، وأن ولي العهد سيتولى بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد بشكل مؤقت.

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